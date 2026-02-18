◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日フィギュアスケート女子SP（2026年2月17日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、24年グランプリ（GP）ファイナル女王のアンバー・グレン（26）が悔し涙を流す一幕があった。最終組で登場したグレンは、冒頭で3回転アクセルに成功するなど、最高の滑り出しを見せた。ところがその後、後半に予定した3