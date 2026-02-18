Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。冬の通勤や外回り、きちんと感と防寒の両立ってちょっと面倒じゃないですか？ アウターはかさばるし電車などでは暑すぎる。とはいえジャケットだけではすぐに凍えてしまう……。そんなビジネスユーザーにあるあるな冬服ストレスを解決してくれるアイテムが「UNTE Urban Jacket」かもしれません。