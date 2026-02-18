西武アカデミー・綱島龍生コーチ伝授…股関節のタメで作る理想的な送球ステップゴロを捕ってから送球までに時間がかかる、送球が安定しない――。こうした悩みの多くは、捕球時に体が送球方向へ流れすぎることに起因する。西武アカデミーの綱島龍生コーチは、スムーズな送球への移行には「股関節のタメ」と「ステップのタイミング」が不可欠と説く。内野手のゴロ捕球で最も避けたいのは、捕球前から体が投げたい方向に流れるこ