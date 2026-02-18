『仮面ライダーエグゼイド』ポッピーピポパポ／仮野明日那役「最終オーディションを受けに、東映本社へ行ったのですが、その帰り際にそのまま合格が決まりました。とても嬉しく、当時のマネージャーさんと一緒に手を繋いで、スキップしながら帰ったことを覚えています。私が演じたポッピーピポパポは、″ゲーム病″という病気が蔓延する世界でのウイルスです。自分で説明していて笑っちゃうんですが、ゲーム筐体と現実世界を行き来