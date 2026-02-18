シール、キーホルダー、ぬいぐるみなど、大人も夢中になって集めたくなるキャラクターグッズ。今回は【セリア】で買える、【サンリオ】の「キャラクター雑貨」をピックアップ。キラキラシールやふわふわワッペンなど、争奪戦になりそうなカワイイ雑貨をレポート。店舗で見つけたら奇跡かも！ 即GETがおすすめです。 使い方いろいろ！ ふわふわでカワイイ、ワッペン @198_0kさん