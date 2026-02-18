株式会社ワカモノリサーチがこのほど、全国の14～20歳の303人(有効回答数)を対象に“究極の選択”のアンケート調査を実施し、結果を公表した。テーマは「自分の大切な人が崖から落ちそうです。１人しか助けられないならどちらを助けますか？」で、選択肢は「家族」と「恋人」の2択。 【調査結果】１人しか助けられないなら家族？恋人？究極の選択 79.2%が「家族」と回答。約8割が恋人よりも家族を