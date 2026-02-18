【専門家の目｜太田宏介】古巣である町田に注目Jリーグの百年構想リーグは第2節を終え盛り上がりを見せている。元日本代表DF太田宏介氏にJ1で注目するチームを聞いたなか、「非常に町田が調子いい」と古巣であるFC町田ゼルビアに言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇町田を率いる黒田剛監督は2023年より町田の監督に就任。就任1年目にはJ2優勝とJ1昇格を達成した。24年はクラブ初のJ1で優