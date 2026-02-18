マインツの佐野海舟と川崎颯太がお絵かき企画で対決したドイツ1部マインツでプレーするMF佐野海舟とMF川崎颯太がお絵かき企画で対決した。佐野は2024年に鹿島アントラーズからマインツに加入して今季が2年目。不動のレギュラーであり、今やブンデス屈指のボランチとして高い評価を得ている。佐野の1歳下の川崎は今季、京都サンガF.C.から期限付き移籍加入。怪我もあって出番は限定的だが、左右のウイングバックとしてプレーし