甘いマスクから放たれる屈託のない笑顔が魅力の俳優・カルマ（２９）がブレイク間近だ。日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン」（篠原涼子主演、日曜・後１０時半）では、拘置所に収容されている特殊詐欺グループの元リーダー・河北竜馬役を演じているが、「暴れていたね」「つめ痕残そうとしてるやん」といった声が届くなど周囲の反響も大きい。異色の経歴の持ち主だ。芸能界入りを志望し、１６歳で上京した。