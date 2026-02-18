ドジャースのアンディ・パヘス外野手（25）が17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールでライブBPで打席に立ち、大谷翔平投手（31）と対戦。空振り三振に倒れた。パヘスは山本由伸の登板時も打席に立ち、1打席目は遊ゴロ、2打席目は見逃し三振だった。メジャー2年目の昨季は156試合で打率・272、27本塁打、86打点の成績を残し外野のレギュラーをつかんだ。ただ、ポストシーズン（PS）は16試合で打率・078、0本塁打1打点