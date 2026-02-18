女子SPの演技を終え、ガッツポーズする中井亜美＝ミラノ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日（17日）フィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）は17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が首位発進し、前回北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）が2位につけた。千葉百音（木下グループ）は4位。スピードスケート団体追い抜きの女子で高木美帆（TOKIOインカラミ）らの日本が銅メダルを獲得した。準決勝でオランダ