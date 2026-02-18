BSテレ東は20日午後9時から、日経スペシャル『マルコ・ポーロの未来地図 〜明日につなぐ、ニッポンの勝ち筋〜』を放送する。【写真】運送業界にも広がり…トラックを運転する外国人労働者“日本は弱くなってしまったのか――。”Googleやテスラ、Netflixなどのグローバル企業に隠れて、成長のチャンスが薄らいでしまっているように見える日本。肝心のAI開発でもアメリカや中国に遅れをとっている印象があるが、日本からも新し