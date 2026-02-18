赤ちゃんが知育玩具の中にオヤツを隠した後で、ワンコにオヤツを探してもらおうとしたら…？予想外の展開に爆笑する人やほっこりする人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破。「可愛すぎるｗ」「癒されました」といった声が寄せられています。 【動画：赤ちゃんが『犬のオヤツ』をおもちゃの中へ隠した結果→思いもよらない『まさかのオチ』】 赤ちゃんとワンコが知育玩具で遊んだら… Instagramアカウント「leon.bd_