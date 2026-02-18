リヴァプールで一時代を築いたユルゲン・クロップ氏にマンチェスター・ユナイテッドやチェルシーが接触を試みたようだ。同氏の代理人であるマーク・コジッケ氏が英『Transfermarkt』とインタビューで明かしている。同氏はユナイテッドらライバルクラブたちが指揮官に対して水面下でアプローチしていたと激白。その上でクロップ氏がそのオファーを即座に断ったことも明かしている。このニュースを受けてリヴァプールの専門メディア