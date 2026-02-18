モータースポーツの聖地カタルーニャ・サーキットが、F1との開催契約延長を正式に合意した。発表によれば、2028年、2030年、2032年の開催が確定。2026年からマドリードで新スペインGPが開催される予定の中、バルセロナの伝統は辛うじて存続する形となった。しかしその実態は、ベルギーの伝説的サーキットであるスパ・フランコルシャンと開催枠を交互に分け合う「ローテーション方式」であり、ファンにとっては手放しで喜べる内容で