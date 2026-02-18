名古屋と岡崎を結ぶ「県道バイパス」愛知県は2026年2月16日、整備を進めていた主要地方道「名古屋岡崎線バイパス」の一部が3月22日（日）15時に開通すると発表しました。【開通キターー！】これが「名古屋岡崎線バイパス」です（地図／写真）同道路は「平針街道」と呼ばれる現道名古屋岡崎線の南に並行し、名古屋市から豊明、刈谷、豊田、安城を経由して岡崎市に至る26.3kmが計画されています。豊田市内の一部区間は伊勢湾岸道