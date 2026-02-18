坂本はSPで圧巻の演技を見せた(C)Getty Images大エースが重圧をはねのけた。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子SPが現地時間2月17日に行われ、今季限りでの引退を表明している坂本花織が27番滑走で登場した。【写真】「この可愛らしいやりとりはなんなのだ〜」フィギュア日本チームの微笑ましい姿をチェックリンクに入る前にはかなり緊張の表情を見せていた坂本だが、競技が始まると出だしのトリプルルッツから