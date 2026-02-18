リンクをコピーする

▼青森県（青森地方気象台・１８日５時）【津軽】くもり後雪か雨【下北】くもり後雪か雨【三八上北】くもり後雪か雨▼岩手県（盛岡地方気象台・１８日５時）【内陸】くもり後雪か雨【沿岸北部】くもり時々晴れ【沿岸南部】くもり時々晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・１８日５時）【東部】くもり時々晴れ【西部】くもり後一時雪▼秋田県（秋田地方気象台・１８日５時）【沿岸】くもり後雪か雨【内陸】くもり後雪▼山形県（山形地方気