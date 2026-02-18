バンス米副大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】バンス米副大統領は17日のFOXニュースのインタビューで、イランとの核問題を巡る協議では、イランによる核兵器保有の阻止を最優先する考えを示した。外交解決を目指すとした一方で「トランプ大統領はあらゆる選択肢を検討している」と述べ、協議が決裂した場合には軍事行動に踏み切る可能性を示唆した。バンス氏は「米国の最大の関心事はイランに核兵器を持たせないこと