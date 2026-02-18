部下の力を伸ばすには、「ホメることが大事だ」とよく言われるが、「素晴らしい仕事だね」といった抽象的な言葉で終わらせてしまう人は多い。実は、人の行動を変え、能力を引き出すには、「行動特定型賞賛」が欠かせない。科学的にも効果が実証されている、正しいホメ方を紹介する。※本稿は、株式会社ビジネスリサーチラボ代表取締役の伊達洋駆、株式会社ビジネスリサーチラボフェローの黒住 嶺『組織と人を動かす科学的に正しい