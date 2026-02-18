ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラムが行われ、初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が五輪では日本女子４人目となるトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、自己ベストの７８・７１点で首位発進。今季での引退を表明している北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位、初出場の千葉百音（木下グループ）は７４・００点で４位につけた。日本選手のワ