BLACKPINKのロゼが、バレンタインデーの甘い雰囲気漂う近況を公開した。ロゼは2月15日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿。【写真】下着？ロゼの自由過ぎるファッション公開された写真のロゼは、淡いパープルのドレープミニドレスを着用し、洗練された魅力を披露している。なかでも今回の投稿で最も目を引いたのは、ロゼの大胆なファッションだ。短い丈のドレスでスラリとした脚線美を見せる、いわゆるボトムレススタイルを