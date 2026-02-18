「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・ＳＰ」（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）２２年北京五輪銅メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝は情感豊かな演技をみせ、７７・２３点をマークし、２位発進を決めた。団体戦でマークした今季世界最高には及ばなかったが、首位の中井と１・４８点差で金メダルも射程圏に入れて、１９日のフリーを迎える。ＳＰを終えた坂本は「いつも通りの緊張がありながら