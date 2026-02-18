ヘアスタイリングブランド「ケープ」は、1976年の発売から今年で誕生50周年。ヘアスプレー売上24年連続No.1*2ブランドとして、多くの女性のスタイリングを支えてきました。そんなケープから、若年層を中心に人気の“さらさらストレートヘア”ニーズに応える新作が2026年3月21日より全国発売されます。＊1 ケープ内＊2 インテージSRI+ ヘアスプレー市場 2002年1月～2025年12