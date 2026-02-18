70年前の五輪で宿泊していたホテルを訪れ、マヌエラ・アンジェリさん（右）と記念撮影する猪谷千春さん＝17日、コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】1956年コルティナダンペッツォ冬季五輪のアルペンスキー男子回転で2位に入った猪谷千春さん（94）が17日、大会で縁のあったマヌエラ・アンジェリさん（86）とコルティナダンペッツォで70年ぶりの再会を果たした。約1時間にわたって談笑し「昔のことを話