【ロンドン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は17日、各地で決勝トーナメント進出を懸けたホームアンドアウェー方式のプレーオフ第1戦が行われ、昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）はアウェーでモナコ（フランス）に3―2で逆転勝ちした。ドゥエが2得点した。レアル・マドリード（スペイン）はビニシウスが後半に均衡を破り、敵地でベンフィカ（ポルトガル）に1―0で先勝。ドルトムント（ドイツ）はアタ