モデルで女優の桐谷美玲（36）が18日までに自身のインスタグラムを更新。趣味を明かした。「がっつり平成女なので、どっぷりシールに沼ってます」と書き出した桐谷。「私にシールを勧めたあかねちゃんと、同時期にシール集め始めたなおちゃんと、それぞれのシール帳持ち寄って交換会」とつづった。「最近の私の癒しはもっぱらシール時間。集めたのをながめてはニヤニヤしちゃう」とコメント。「なかなかお店で出会えないけど