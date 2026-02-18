◆ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケート女子シングル・ショートプログラム（17日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィシュアスケート女子シングルは17日（日本時間18日早朝）、ショートプログラムが争われ、中井亜美（17）が1位、坂本花織（25）が2位と日本勢がワンツー。千葉百音（20）は4位とメダルを狙える位置につけた。第4グループの最初に登場した中井は、初のオリンピックで3回転半のトリプルアクセルを