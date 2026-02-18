セサミストリートの人気キャラクター・アビーとサンリオのリトルツインスターズ(キキ＆ララ)によるコラボPOP-UP STOREが、東京駅一番街の東京キャラクターストリート「One Spot」で開催中。70年代風レトロデザインの描き下ろしアートや、パステルカラーのコラボグッズが多数ラインナップされている。開催は2026年2月26日(木)まで。残り約10日と会期終了が迫っているので、気になる人は早めに足を運んでみよう。【写真】アビー×キ