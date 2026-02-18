「スターバックス」は、2月18日（水）から、SAKURAシーズンを彩る新作フードを、全国の店舗で発売する。【写真】花びらクッキーなど詰め合わせたアソートボックスも登場！■春を感じる華やかなメニュー今日から発売されるのは、春の訪れを知らせる、この季節ならではのスイーツとフード全5種。スイーツは、微かな塩味を感じる桜のほのかな甘みと香りに加えて、抹茶クリームのコク深い風味が広がるドーナツをはじめ、ミルキー