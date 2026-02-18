札幌市は公共交通見直しのための調査費などにかかる予算案を市議会に提出しました。「地下鉄延伸の可能性」も検討項目となっていて長年、地下鉄延伸を要望している清田区や手稲区では期待が高まっています。札幌市内で唯一、鉄道も地下鉄も通っていない清田区。公共交通はバスだけですが路線の廃止や減便が区民に影響を与えています。（清田区民10代）「冬場は遅延するので地下鉄があったらうれしい」（清田区民80代）「（清田区に