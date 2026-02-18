いたずらをしてソファの下に隠れた犬を撮影した動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、しもんくん（@shimon_0624）さん。「全然怒ってないよ^^出ておいで^^」というテロップとともに投稿された動画は389万回再生、8.6万いいねを記録し、「反省の姿が可愛い過ぎます」「悪いことしたって ちゃんとわかってるんだよね」「こんな顔してたら怒れない」などのコメントが寄せられた。普段は温厚な性格だというしもんくん