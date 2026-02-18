クラブヘッドが加速する左ヒジの使い方 コンパクトなスイングは左ヒジがつくるスイング中に左ヒジはどう動くかというと、基本的には伸びています。まっすぐ引く初期動作の後、リストコックが入ってきますが、左腕が地面と水平な位置まで上がったポジションのときにリストコックはほぼ完了します。このときまでには左ヒジが確実に伸びていることが必要ですが、その理由は左ヒジを曲げると左肩が緩んでしまうからです。左肩が緩むと