米国は今までと違うフェーズに入ってしまった ─2026年の世界はどう動くのか。年明けからトランプ米政権はベネズエラ侵攻に続き、デンマーク自治領グリーンランドの領有を主張するなど、これまでの世界秩序を無視した行動を続けているわけですが、千本さんは現状をどのように受け止めていますか。 千本今は世界の経済も政治も一種の大屈折点にあります。 世界最強国家の米国からトランプ氏の