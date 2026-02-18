【日本】 通関ベース貿易収支（1月）08:50 予想-21200.0億円前回1135.0億円（1057.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-1250.0億円前回-2086.0億円（通関ベース貿易収支・季調済) 【NZ】 NZ中銀政策金利（2月）10:00 予想2.25%前回2.25%（NZ中銀政策金利) 【英国】 消費者物価指数（CPI）（1月）16:00 予想-0.4%前回0.4%（前月比) 予想3.0%前回3.4%（前