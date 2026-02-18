【ウェストパームビーチ（米フロリダ州）共同】米大リーグは17日、各地でキャンプが行われ、アストロズの今井はフロリダ州ウェストパームビーチでブルペンに入って19球を投げた。ドジャース勢は大谷が実戦形式に初登板して4人に18球を投げ、2三振。山本は延べ8人に対し、33球を投げて2三振。佐々木は投球練習で26球を投じた。ブルージェイズの岡本は実戦形式で3打席に立ち、二塁打を放った。カブス勢は鈴木が実戦形式の5打席で