【カイロ共同】サウジアラビアなどイスラム圏の一部は18日、ラマダン（断食月）を迎えた。約1カ月間、イスラム教徒は日中に飲食せず、宗教心を高める。パレスチナ自治区ガザでは昨年10月の停戦発効後、初のラマダンとなった。イスラエル軍の攻撃が局地的に続く中、住民は復興や平和への願いを新たにした。ラマダンでは自宅や通りをランプなどで飾り付け、日没後の食事を親族や友人と楽しむのが習わし。ガザ南部で避難生活を送