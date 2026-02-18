今回は、イクメン気取りの夫にスマホを取り上げられたエピソードを紹介します。「ちゃんと子どもに向き合えよ？」と言われたけど…「夫が最近転職して帰宅が早くなり、これで育児を少しはやってもらえると思ってうれしかったのですが、それは期待はずれでした。というのも夫は育児に関し、的外れな指摘やアドバイスばかりしてくるからです。この前も、1歳の子どもの予防接種の予約をしようと、スマホを操作していたのですが、夫に