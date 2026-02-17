アイスタイルが、日本最大のコスメ・美容のプラットフォーム「アットコスメ（@cosme）」の公式アプリにおいて、化粧品に含まれる成分から商品検索ができる新機能を公開した。【画像をもっと見る】同社は、成分が一過性の流行を超え、化粧品選択の基準のひとつとして定着しつつあるとし、具体的な成分名や処方・技術に関する専門的なワードを商品検索と結びつける同機能の開発に至った。これにより、クチコミランキングなど従来