「ビリーズエンター（BILLY'S ENT）」が、1970年代のアーカイヴモデル「プーマ ロイヤル（PUMA ROYAL）」の限定復刻デザインを発売する。現在ビリーズエンター公式オンラインストアで先行予約を受け付けており、2月21日からビリーズ各店で販売する。【画像をもっと見る】「BILLY’S Exclusive」として打ち出す同アイテムは、サッカーのトレーニングシューズとして使用されていたプーマ ロイヤルをライフスタイル仕様にアップデ