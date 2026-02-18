18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比470円高の5万7080円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 59336.44円ボリンジャーバンド3σ 57754.83円ボリンジャーバンド2σ 57080.00円18日夜間取引終値 57004.00円5日移動平均 56566.49円17日日経平均株価現物終値 56173.21円ボリンジャーバンド1σ 55745.00円一目均衡表・転換線 5