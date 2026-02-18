18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比37.0ポイント高の3809ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3977.11ポイントボリンジャーバンド3σ 3875.50ポイントボリンジャーバンド2σ 3813.50ポイント5日移動平均 3809.00ポイント18日夜間取引終値 3773.89ポイントボリンジャーバンド1σ 3761.55ポイント17日TOPIX現物終値 3760