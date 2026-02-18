18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の737ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 761.52ポイントボリンジャーバンド3σ 748.52ポイントボリンジャーバンド2σ 739.93ポイント17日東証グロース市場250指数現物終値 737.00ポイント18日夜間取引終値 735.80ポイント5日移動平均 735.52ポイン