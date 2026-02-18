旭川市で生活保護受給者に関する未処理の書類が流出し一部の生活保護費が未支給だったことが判明した件について、さらに7万円以上が支払われていなかったことが判明しました。（ 旭川市福祉保険部 川辺仁部長）「今後二度と繰り返さないように徹底を図ってまいります。このたびは大変申し訳ありませんでした」旭川市は先月、20代の市の男性職員が自宅近くのごみ置き場に、担当する生活保護受給者の未処理の書類を廃棄し3人分・4万2