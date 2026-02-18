気象台は、午前7時30分に、なだれ注意報を富山市、魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、上市町、立山町、入善町、朝日町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】富山県・富山市、魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、上市町などに発表（雪崩注意報） 18日07:30時点富山県では、18日昼過ぎから18日夜遅くまで強風や竜巻などの激しい突風、落雷に、18日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■