女子SP演技する中井亜美＝ミラノ（共同）17日のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）で初出場の17歳、中井亜美（TOKIOインカラミ）がトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）に成功して自己ベストの78.71点で首位に立った。前回北京五輪銅メダルの坂本花織（シスメックス）は77.23点で2位、初代表の千葉百音（木下グループ）は74.00点で4位につけた。世界女王のアリサ・リュウ（米国）が76.59点で3位。ロシア出身で