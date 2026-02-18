ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（33）が17日（日本時間18日）、アリゾナ州グレンデールでライブBPで打席に立ち、大谷翔平投手（31）と対戦した。大谷との対戦は遊ゴロ。山本由伸の登板時も打席に立ち、1打席目は四球、2打席目は右飛だった。練習後、取材に応じたT・ヘルナンデスは、大谷の投球について「良かった。ライブBP初日としてはかなり球も速かったし、体もすごく良い状態だ」と絶賛した。米メディア