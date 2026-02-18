日本スケート連盟がインスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。日本スケート連盟は2人を祝福した超大物の写真を公開。大反響となっている。16日（日本時間17日）のフリーで、りくりゅうは完璧な演技を披露。フリー世界新のハイスコアをマークし、ショートプログラム（SP）5位から逆転で頂点に立った。日本スケート連