スピードスケート女子団体パシュートミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利。銅メダルを獲得した。テレビ中継には高木美帆の姉・菜那さんが解説で登場。日本チームを称える中で飛び出した発言に反響が広がっている。実況席で銅メダル獲得を笑顔で称えた菜那さん。レース中は終始、妹の美帆を「高木選手」と呼び続け、姉妹ながらも1人の選手として敬意を示す姿に反響があった中で、「（