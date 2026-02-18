日本スケート連盟公式インスタグラムが公開ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。感動が冷め止まない中で、三浦のリュックにつけられた逸品に注目が集まっている。懐かしのアイテムだった。